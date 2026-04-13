Гладков: ВСУ атаковали Шебекино дронами, ранена женщина

В Шебекине зафиксирована атака беспилотников, в результате которой пострадала мирная жительница. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Шебекино посекло легковой автомобиль. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Женщина получила травмы после удара дрона ВСУ по административному зданию. У неё диагностированы баротравма и повреждения лица. Пострадавшей оказали помощь в районной больнице, после чего её направят на дополнительное обследование в Белгород.

Также в результате удара в здании выбиты окна и повреждён фасад. Осколками также задело автомобили и один из социальных объектов. Кроме того, атаки привели к разрушениям и на других объектах города. Повреждены крыши и оборудование трёх коммерческих зданий, выбиты окна в частных домах.

«Кроме того, от ударов дронов повреждены кровли и оборудование трёх коммерческих объектов, остекление двух частных домов, два грузовых и четыре легковых автомобиля», — написал глава региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия нанесла удар по медицинскому автомобилю в Беловском районе Курской области. В результате атаки беспилотника получили ранения двое мирных жителей — водитель и электрик.