ВСУ сообщают об активном наступлении ВС РФ в Сумской области

В районе границы Сумской области отмечена активизация боевых действий и продвижение российских подразделений. Об этом заявил спикер группировки Объединённых сил (ГОС) ВСУ Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация несколько изменилась на отдельных участках фронта. Он отметил, что российские силы продвинулись на глубину до полутора километров от линии границы. В частности, речь идёт о направлении в районе села Грабовское и севернее него.

По словам Трегубова, подобная динамика вызывает обеспокоенность, поскольку может указывать на стремление закрепиться на занятых позициях и расширить присутствие в регионе. Он подчеркнул, что такая активность представляет дополнительную угрозу для украинских подразделений на данном направлении.

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь средства противовоздушной обороны России уничтожили 33 украинских беспилотника самолётного типа над территориями шести регионов — Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Крыма.