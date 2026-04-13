Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 10:28

ВСУ атаковали автомобиль больницы в Курской области, есть раненые

Последствия атаки дрона ВСУ. Обложка © MAX / Александр Хинштейн

ВСУ нанесли удар по медицинскому автомобилю в Беловском районе Курской области. В результате атаки беспилотника пострадали два работника Центральной районной больницы — водитель и электрик. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик — работники Беловской ЦРБ»,написал глава региона в MAX-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Оба госпитализированы.

ВС РФ поразили места запуска дронов ВСУ в 14 районах за сутки
Ранее вологодский губернатор Георгий Филимонов сообщил, что над Череповцом средства противовоздушной обороны сбили три вражеских беспилотника. Один из них был поражён в непосредственной близости от промышленного объекта. Позже было уничтожено еще 10 БПЛА.

Юрий Лысенко
