ВСУ атаковали автомобиль больницы в Курской области, есть раненые
Последствия атаки дрона ВСУ.
ВСУ нанесли удар по медицинскому автомобилю в Беловском районе Курской области. В результате атаки беспилотника пострадали два работника Центральной районной больницы — водитель и электрик. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик — работники Беловской ЦРБ», — написал глава региона в MAX-канале.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Оба госпитализированы.
Ранее вологодский губернатор Георгий Филимонов сообщил, что над Череповцом средства противовоздушной обороны сбили три вражеских беспилотника. Один из них был поражён в непосредственной близости от промышленного объекта. Позже было уничтожено еще 10 БПЛА.
