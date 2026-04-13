ВСУ атаковали автомобиль больницы в Курской области, есть раненые

ВСУ нанесли удар по медицинскому автомобилю в Беловском районе Курской области. В результате атаки беспилотника пострадали два работника Центральной районной больницы — водитель и электрик. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик — работники Беловской ЦРБ», — написал глава региона в MAX-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Оба госпитализированы.