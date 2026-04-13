ВС РФ поразили места запуска дронов ВСУ в 14 районах за сутки

Российские военные за ночь нанесли удары по объектам украинских сил в 14 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ночью авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 14 районах.

Ранее сообщалось, что в районе Мирополья Сумской области продолжаются боевые действия: ВС РФ ведут зачистку, уничтожая силы и технику противника. Украинские формирования сохраняют присутствие и удерживают укрепленные позиции. Ключевые оборонительные узлы находятся в районе Запселья и по обоим берегам реки Псёл. А до вступления в силу режима прекращения огня российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 38 районах.