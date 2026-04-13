Минобороны подвело итоги «пасхального перемирия»

Минобороны России заявило, что все группировки войск в зоне спецоперации с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня. По версии ведомства, военные в этот период оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Так в министерстве подвели итоги объявленного перемирия. В сообщении подчеркивается, что речь идет обо всех группировках, находящихся в зоне СВО.

После окончания действия перемирия российские войска продолжили проведение специальной военной операции. Об этом Минобороны сообщило отдельно.

Фактически ведомство обозначило две позиции сразу: во время паузы, как утверждается, армия соблюдала прекращение огня, а после завершения установленного срока боевые действия были продолжены. При этом военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.