«Вспоминает и часто плачет»: Белгородский мальчик Алёша до сих пор хранит подарки солдат

Мальчик Алёша из Белгородской области, выходивший в 2022 году каждый день приветствовать отправляющихся на фронт российских солдат, до сих пор бережно хранит подарки от бойцов. Об этом РИА «Новости» рассказала его мама.

Тогда первоклассник ежедневно выходил к дороге в селе Весёлая Лопань, чтобы приветствовать проезжающих военнослужащих. Сначала он носил дедушкину каску, а позже получил в подарок шлем танкиста.

Сейчас Алёше исполнилось 12 лет. Он учится в школе, занимается плаванием и осваивает гитару. В будущем подросток задумывается о военной профессии.

«Он не воспринимает это как славу, ничего не поменялось. Он как был открытым, добрым, весёлым ребёнком, таким и остался. В его жизни вообще абсолютно ничего не поменялось», — отметила его мама.

Все памятные вещи — от погон до тельняшек — мальчик хранит в отдельном чемоданчике. По словам матери, он часто перебирает их и вспоминает людей, которые ему их подарили.

«Он достаёт эти вещи, сидит, вспоминает и часто плачет. Он этих людей даже не знал, но между ними возникла какая-то особая связь», — рассказала женщина, добавив, что для ребёнка эти встречи стали особенными.

Семья продолжает помогать военным: готовит еду, собирает гуманитарную помощь и ездит к бойцам. Алёша нередко сопровождает мать и играет для них на гитаре, надевая для каждого такого выступления подаренный шлем.