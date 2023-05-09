Белгородский мальчик Алёша приехал на Парад Победы в Москву в шлемофоне от бойцов СВО
Встречавший российских солдат мальчик Алёша побывал на Параде Победы
На Параде Победы в Москве побывал мальчик Алёша, который встречал российских бойцов в Белгородской области. Об этом сообщил телеканал "Звезда".
Мальчик Алёша на Параде Победы. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Я приехал с мамой и братом. Впечатления у меня положительные, я рад", — рассказал он.
Мальчик был на праздничном параде в шлемофоне, который ему подарили танкисты. Алёша с гордостью продемонстрировал подарок российских бойцов.
Ранее Лайф писал о том, что мальчик Лёша из Белгородской области каждый день встречал колонну российских военных и записывал обращения с поддержкой для бойцов. Со встречающим российских солдат мальчиком даже появились граффити в Нижнем Новгороде. Также в честь него выпустили шоколад "Алёшка".
Telegram / Zvezdanews