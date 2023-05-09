Белгородский мальчик Алёша приехал на Парад Победы в Москву в шлемофоне от бойцов СВО

На Параде Победы в Москве побывал мальчик Алёша, который встречал российских бойцов в Белгородской области. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Мальчик Алёша на Параде Победы. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Я приехал с мамой и братом. Впечатления у меня положительные, я рад", — рассказал он.