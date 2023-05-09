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9 мая, 14:07

Белгородский мальчик Алёша приехал на Парад Победы в Москву в шлемофоне от бойцов СВО

Встречавший российских солдат мальчик Алёша побывал на Параде Победы

На Параде Победы в Москве побывал мальчик Алёша, который встречал российских бойцов в Белгородской области. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Мальчик Алёша на Параде Победы. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Я приехал с мамой и братом. Впечатления у меня положительные, я рад", — рассказал он.

Мальчик был на праздничном параде в шлемофоне, который ему подарили танкисты. Алёша с гордостью продемонстрировал подарок российских бойцов.

Росгвардейцы поздравили с Днём России встречавшего солдат под Белгородом мальчика Алёшу

Росгвардейцы поздравили с Днём России встречавшего солдат под Белгородом мальчика Алёшу

Ранее Лайф писал о том, что мальчик Лёша из Белгородской области каждый день встречал колонну российских военных и записывал обращения с поддержкой для бойцов. Со встречающим российских солдат мальчиком даже появились граффити в Нижнем Новгороде. Также в честь него выпустили шоколад "Алёшка".

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Telegram / Zvezdanews

Илья Суриков
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