Маленький Лёша обратился к своим кумирам — российским военным: Работайте, ребята!
Мальчик из Белгородской области, который отдаёт честь каждой автоколонне, не сомневается, что "победа будет за нами".
Восьмилетний Лёша из Белгородской области, который каждый день встречает и приветствует колонну с символами Z, пожелал российским военным здоровья и благополучия. Обращение юного патриота к кумирам в четверг публикует RT.
"Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было всё хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!" — заявил мальчик.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня сбылась маленькая мечта юного Алексея: российские военнослужащие приехали к нему в гости и подарили подарки. Они вручили ему игрушки и одежду, как дополнил сам Лёша, для "спецоперации". Несмотря на возраст, мальчик знает значение этого слова: родители объяснили ему всё сразу же, как только начались действия на Украине.