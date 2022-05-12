Маленький Лёша обратился к своим кумирам — российским военным: Работайте, ребята!

Мальчик из Белгородской области, который отдаёт честь каждой автоколонне, не сомневается, что "победа будет за нами".

Восьмилетний Лёша из Белгородской области, который каждый день встречает и приветствует колонну с символами Z, пожелал российским военным здоровья и благополучия. Обращение юного патриота к кумирам в четверг публикует RT.

"Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было всё хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!" — заявил мальчик.