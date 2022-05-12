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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 15:44
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В Госдепе зареклись передавать Украине ядерное оружие

Там также обратили внимание на то, что цель Вашингтона — положить конец этой войне, а не расширить её.

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США не рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия.

"Соединённые Штаты оказывают военную помощь Украине и предоставляют ей вооружение. Однако не стоит вопрос о предоставлении Украине ядерного вооружения", — пояснила Карен Донфрид в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Кроме того, сотрудник внешнеполитического ведомства США уточнила, что Вашингтон не собирается ввязываться в войну на территории Незалежной и не добивается там расширения боевых действий. По её словам, американская сторона довольно чётко дала понять России, что спецоперация на Украине — это не конфликт между Москвой и США.

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"В моём представлении совершенно ясно то, что США не являются прямой стороной этого конфликта и не будут посылать войска или применять собственное вооружение", — подчеркнула Карен Донфрид.

При этом дипломат уточнила, что Вашингтон всеми фибрами сигнализирует Москве, что не собирается представлять экзистенциальную угрозу для России. Она также обратила внимание на то, что цель Штатов — положить конец этому конфликту, а не расширить его.

Ранее глава МИД Сергей Лавров оценил возможность использования ядерного оружия на Украине. По словам российского министра, на данной стадии спецоперации речь может идти только об обычном вооружении.

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Виктория Дитрих
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