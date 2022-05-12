"Столкнули лбами извне": Пианистка Лисица назвала русских и украинцев детьми одной Родины

Музыкант отметила, что для американцев эти народы всего лишь пешки, когда отыграют ими, возьмутся за другие фигуры. Причём их у властей США довольно много.

Американская пианистка Валентина Лисица в беседе с телеканалом "360" назвала русских и украинцев "детьми одной Родины", однако отметила, что оба народа являются всего лишь игрушкой для Вашингтона.

"Для человечества нет ничего страшнее, чем когда в семье происходит насилие. А мы — семья. Что бы между нами ни происходило, мы так или иначе — дети одной Родины. И это — страшное ощущение того, что приходится друг друга убивать из-за того, что нас столкнули лбами извне", — заявила артистка украинского происхождения.

При этом она отметила, что все должны понимать, что происходит на самом деле — решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И когда западные политики прямо говорят, что хотят сделать из Украины второй Афганистан, людям стоит задуматься, подчеркнула Лисица.

По её мнению, на той стороне осознание будет расти всё больше и больше с каждым высказыванием в том числе президента США Джо Байдена, который недавно заявил о необходимости вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерна. Она добавила, что уже становится предельно ясно, что происходит и зачем на самом деле Америке нужна Украина.

"Для американцев мы всего лишь фишка в игре, пешка. И когда они отыграют с нами, они возьмутся за другие фигуры. У них много таких игр. А у нас одна Родина", — подчеркнула музыкант.