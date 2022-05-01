Политолог Журавлёв: Россия ведёт противостояние не с Украиной, а с США
Западный центристский миропорядок борется с новым нарастающим многополярным, уверен эксперт, поэтому и биться они будут не до последнего украинца, но до последнего поляка или финна, если придётся.
Главным противоборствующим соперником России в глобальном смысле выступает не Украина, а США. Такого мнения придерживается научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
"С самого начала у меня не было сомнений, что мы противостоим США, а не Украине. Сомнения у людей, мне кажется, тоже исчезают. Другое дело, что стреляют и погибают украинцы. Но ведут противостояние США с Германией в том числе, у которой проблемы множатся", — приводит его слова телеканал "360".
По словам эксперта, идёт противостояние старого, западного центристского миропорядка и нового, нарастающего многополярного. Поэтому и биться западные противники будут не до последнего украинца, но до последнего поляка и финна, если это потребуется.
"Это противостояние цивилизаций, а оно очень жестокое и масштабное", — добавил политолог.
А ранее в Китае заявили об угрозе глобального конфликта из-за попыток США "подорвать мощь" России. В КНР уверены, что стремление Штатов к сохранению доминирования с помощью военных альянсов приведёт к мировому разделению.
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