Политолог Журавлёв: Россия ведёт противостояние не с Украиной, а с США

Западный центристский миропорядок борется с новым нарастающим многополярным, уверен эксперт, поэтому и биться они будут не до последнего украинца, но до последнего поляка или финна, если придётся.

Главным противоборствующим соперником России в глобальном смысле выступает не Украина, а США. Такого мнения придерживается научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"С самого начала у меня не было сомнений, что мы противостоим США, а не Украине. Сомнения у людей, мне кажется, тоже исчезают. Другое дело, что стреляют и погибают украинцы. Но ведут противостояние США с Германией в том числе, у которой проблемы множатся", — приводит его слова телеканал "360".

По словам эксперта, идёт противостояние старого, западного центристского миропорядка и нового, нарастающего многополярного. Поэтому и биться западные противники будут не до последнего украинца, но до последнего поляка и финна, если это потребуется.

"Это противостояние цивилизаций, а оно очень жестокое и масштабное", — добавил политолог.