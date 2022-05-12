Минобороны Британии отказалось ввязываться в прямой конфликт с Россией

Лондон напомнил об обещании не отправлять в Незалежную своих военнослужащих вести боевые действия.

Великобритания не намерена ввязываться в прямой конфликт с Россией в свете событий на Украине, но продолжит помогать Киеву. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес на мероприятии, организованном американской газетой The Washington Post.

"Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с Российской армией или российским государством. Нравится это или нет, но ещё до вторжения РФ я дал ясно понять, что, поскольку Украина не является членом НАТО, мы не будем отправлять своих военнослужащих и вести боевые действия", — объяснил глава британского Министерства обороны.

Вместе с тем Уоллес указал на право Незалежной "на самооборону в рамках статьи 51 Устава ООН". Удары Вооружённых сил Украины по объектам военного назначения на территории России британский министр считает "логичными".