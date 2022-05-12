В офисе Зеленского заявили, что восстановлением Украины займутся европейские страны

По данным украинских властей, Великобритания, Дания и Прибалтика уже даже распределили регионы, над которыми возьмут шефство.

Замруководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига утверждает, что страны Европы согласились взять шефство над восстановлением украинских регионов. Об этом он заявил на брифинге в четверг. По словам представителя Зеленского, Великобритания, Дания и Прибалтика уже даже распределили, кому какой субъект Украины достанется под опеку после окончания боевых действий.

"Британия высказала согласие поддержать Киев и Киевскую область, Дания — Николаев, Николаевскую область. Балтийские страны готовы поддерживать Житомирскую область. И дальше работаем с нашими партнёрами, чтобы это был большой план восстановления Украины", — проинформировал украинский чиновник.