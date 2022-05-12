Рогозин дал совет папе римскому после встречи с "зигующей" женой командира "Азова"

Политик выложил две фотографии, на одной из которых девушка выглядит крайне печальной, однако уже на второй "скорбящая" бодро повторяет гитлеровское приветствие вместе с подругами.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин указал, кого на самом деле принимал папа римский Франциск 11 мая. Оказалось, что бедные жёны "азовцев" и сами разделяют мировоззрение мужей, придерживаясь нацизма.

"А папа римский в курсе, кто припёрся со скорбными лицами к нему на аудиенцию? Это Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. Папе разборчивее полагается быть", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Российский политик не просто резко высказался в отношении жён азовцев, но и подкрепил свои слова соответствующими кадрами. Он опубликовал две фотографии с супругой командира нацбата Екатериной Прокопенко, на одной из которых (со вчерашней аудиенции в Риме) девушка выглядит крайне печальной, однако уже на второй "скорбящая" бодро "зигует" вместе с подругами.