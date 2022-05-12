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Опубликовано 12 мая 2022, 16:02
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Рогозин дал совет папе римскому после встречи с "зигующей" женой командира "Азова"

Папа римский на встрече с жёнами боевиков "Азова". Фото © vaticannews.va

Папа римский на встрече с жёнами боевиков "Азова". Фото © vaticannews.va

Политик выложил две фотографии, на одной из которых девушка выглядит крайне печальной, однако уже на второй "скорбящая" бодро повторяет гитлеровское приветствие вместе с подругами.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин указал, кого на самом деле принимал папа римский Франциск 11 мая. Оказалось, что бедные жёны "азовцев" и сами разделяют мировоззрение мужей, придерживаясь нацизма.

"А папа римский в курсе, кто припёрся со скорбными лицами к нему на аудиенцию? Это Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. Папе разборчивее полагается быть", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Российский политик не просто резко высказался в отношении жён азовцев, но и подкрепил свои слова соответствующими кадрами. Он опубликовал две фотографии с супругой командира нацбата Екатериной Прокопенко, на одной из которых (со вчерашней аудиенции в Риме) девушка выглядит крайне печальной, однако уже на второй "скорбящая" бодро "зигует" вместе с подругами.

Кива: Командир "Азова" бросил свой батальон погибать в Мариуполе и сбежал на вертолёте
Кива: Командир "Азова" бросил свой батальон погибать в Мариуполе и сбежал на вертолёте

Напомним, вчера папа римский Франциск встретился с жёнами двух бойцов украинского националистического батальона "Азов", которые в данный момент находятся на территории "Азовстали" в Мариуполе. Женщины попросили понтифика приехать на Украину, поговорить с российским лидером и помочь эвакуировать мужей и других членов батальона с территории завода.

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Николь Вербер
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