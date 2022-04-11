Кива: Командир "Азова" бросил свой батальон погибать в Мариуполе и сбежал на вертолёте
Денис Прокопенко. Фото © Wikipedia
Украинский политик отметил, что в настоящее время Прокопенко находится в Киеве, а также с иронией добавил, что его действия являются "настоящим подвигом, заслуживающим награды".
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что командир "Азова" Денис Прокопенко бросил свой батальон погибать в Мариуполе, а сам вырвался из окружения на вертолёте.
"По имеющейся у меня информации, командир Азова Прокопенко бросил погибать своё подразделение. Ему удалось вырваться из окружения на одном из уцелевших вертолётов, и сейчас он находится в Киеве", — написал он в своём телеграм-канале.
Бывший депутат Рады с иронией отметил, что действия командира, сбежавшего и оставившего своих людей на верную гибель, — подвиг, заслуживающий ещё одной награды от президента Украины Владимира Зеленского, Героя Украины.
"Всё, что нужно знать об украинском героизме и патриотизме! Поэтому из Мариуполя вещает только зам — Калина", — добавил Кива.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Киев безуспешно пытался эвакуировать из Мариуполя лидеров нацбата "Азов". По данным ведомства, в тёмное время суток сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом попытался прорваться в порт города. На требования выйти на связь корабль не отвечал.