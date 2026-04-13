Сводка СВО 13 апреля: ВС РФ закрепились у Шевченко и Долгой Балки, кошмар ВСУ в Родинском и Ильиновке, Киев почти 2 тысячи раз нарушал перемирие

12 апреля, 21:07 Армия России не допустила прорывов ВСУ во время Пасхального перемирия. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область 13 апреля: ВС РФ зачищают Новую сечь и Варачино

ВСУ нарушили пасхальное перемирие на границе с Курской областью, в том числе попытавшись начать локальные наступления. В Шосткинском районе Сумской области украинское командование доукомплектовало поредевшие ряды двух штурмовых полков. Части пополнили жертвы насильной мобилизации, большинство из которых жители Киевской области.

Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение по позициям 71-й аэромобильной бригады ВСУ. Под удар Армии России попали пункты размещения боевиков в лесах между сёлами Новая Сечь и Варачино.

Судя по некрологам с вражеской стороны, 5-я рота воинской части противника практически полностью уничтожена, ну, или «пропала без вести», как пишут украинские источники. ВСУ готовятся к большому наступлению Армии России в Сумской области.

— В городе Глухове полиция вскрывает пустые квартиры и дома, которые покинули местные жители. Там планируют размещать солдат ВСУ, — поделились авторы канала «Северный ветер».

Отметим, что город находится рядом с границей Курской области и недалеко от Рыльска. Судя по всему, его готовят к обороне в ближайшее время, учитывая, что ВС РФ активно наступают в этом районе.

Харьковская область 13 апреля: «Север» сжёг боеприпасы ВСУ

Накануне «северяне» сорвали перевозку боеприпасов ВСУ в Волчанском районе. Операторы дронов Армии России обнаружили грузовик и нанесли по нему удар.

— Противник хотел доставить припасы в район посёлка Белый Колодезь, где груз распределяют по квадроциклам и отвозят на линию соприкосновения, — пишет канал «Северный ветер».

Ранее группировка «Север» сожгла ещё один грузовик с боеприпасами ВСУ в окрестностях села Юрченково. Из-за этого украинские боевики лишись возможности наступать.

На Волчанском направлении киевское командование продолжает использовать рабский труд местных жителей. На строительство оборонительных позиций и противодроновых сеток свозят пожилых и коммунальщиков из Харькова.

— В качестве рабочей силы командование ВСУ также использует работников системы ЖКХ Харькова, что привело к оттоку харьковских коммунальщиков в западные и центральные районы Украины, — пишет «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика 13 апреля: увольнения командиров ВСУ

В Родинском ВС РФ сражаются за шахту, где засели украинские боевики. Также в Покровском районе у нашей армии есть продвижения в сторону Шевченко.

— На Южно-Константиновском направлении идут бои в районе Долгой Балки и в Ильиновке, а также в южной части города. На Ильиновском участке заняты ряд важных позиций, — сообщил военный аналитик Анатолий Радов.

Ушёл в отставку командир 11-го корпуса ВСУ бригадный генерал Сергей Сирченко. Его соединение отвечает за оборону Краматорского и Славянского направлений. Здесь идёт наступление ВС РФ. До Славянска войскам осталось менее 15 километров.

— В качестве причин их отставки назывались ложные доклады командиров бригад командованию 11-го корпуса об удержании позиций в зоне своей ответственности, которые в реальности не контролировались, — пишут авторы «Военного осведомителя».

Карта украинских укреплений в оккупированной части ДНР появилась в сети. Судя по изображению, в случае отхода из Донбасса, как того требует Кремль на мирных переговорах, у ВСУ не останется серьёзных оборонительных рубежей.

— Всё это пугает украинское командование. Они рассуждают на тему того, что ВС РФ пойдёт дальше, оставив ВСУ без возможности обороняться. Враг рассуждает так, что ему придётся бросать множество передовых позиций, при этом оперативно возводить оборонную линию в новом глубоком тылу, — поделился мнением «Архангел спецназа».

Военнослужащие подразделений МТО группировки войск «Север» доставили куличи и окрашенные яйца на передовые позиции, провели молебны и освятили праздничную трапезу. Видео © Telegram / Минобороны России

Карта СВО на 13 апреля 2026 года

Карта СВО на 13 апреля 2026 года. ВС РФ отбили атаки ВСУ в Сумской области во время пасхального перемирия. Фото © Divgen.ru

Киев почти две тысячи раз нарушил Пасхальное перемирие

Согласно приказу Владимира Путина все подразделения ВС РФ с 16:00 11 апреля строго соблюдали Пасхальное перемирие и не вели наступление.

В свою очередь, ВСУ почти за сутки нарушили «режим тишины» 1971 раз. Кроме того, украинские подразделения четыре раза пытались штурмовать позиции Армии России. Все атаки были сорваны, сообщили в Минобороны РФ.

— Каждая из сторон указывает на другую. И это обычная история в таких случаях. И это лишний раз показывает, насколько трудно сегодня на фронте реализовать любые серьёзные соглашения. Даже если бы они и были заключены. То есть вопрос не только в нежелании «на верхах». Вопрос ещё и в нежелании некоторых делать это «на низах», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский приветствовал решение Владимира Путина о временном прекращении огня.

Сейчас же Минобороны России рапортует почти о двух тысячах случаях нарушения перемирия. Скорее всего, эта цифра продолжит расти, так как, видимо, Киев не собирался прекращать огонь и цинично прикрылся важным православным праздником.

