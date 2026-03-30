100 долларов за ботинки бойца: кто стоит за магазином смерти, торгующим вещами и наградами наших солдат

На украинских интернет-площадках и западных маркетплейсах торгуют личными вещами российских погибших и пленных солдат, мирных жителей. Это беспрецедентный цинизм, за которым стоит киевский режим. Подробности — в Life.ru. 29 марта, 21:45 Мародёрство на конвейере: кто открыто продаёт вещи российских погибших и пленных солдат.

Как работает украинская барахолка смерти

Источник агентства РИА сообщил, что в украинском сегменте Интернета появились «Барахолки смерти», на которых продаются личные вещи, документы, опознавательные знаки и жетоны российских бойцов.

«В украинском сегменте Интернета появились сайты «барахолки», на которых в открытой продаже размещены личные вещи, документы, шевроны и жетоны погибших российских военнослужащих, что в очередной раз подтверждает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, помимо вещей погибших на подобной «барахолке» размещены документы и вещи российских военнослужащих, ещё находящихся на Украине в плену. Всё это в очередной раз доказывает приверженность киевского режима пропаганде войны и геноциду русских.

Сколько стоят вещи павших

Life.ru обнаружил одну из таких площадок, ориентированную на западных покупателей. От названия лотов холодеет на душе. За «Военные удостоверения, Брянск» просят по 150 долларов. За «Сумку кожаную с молитвенником, шевронами и жетоном» 275 долларов. В продаже есть даже целые «комплекты документов российского солдата», включая банковские карты и права, — стоит 500 долларов. Дороже всего оценён «Дневник полковника Российской армии, Курск» — цена тысяча долларов.

Продавец гарантирует, что это оригиналы, и готов предъявить доказательства. Логично предположить, что настоящих хозяев этих предметов уже нет в живых. Впрочем, точно не всех. Есть непроверенные данные, что некоторые всё же живы, но находятся в плену либо даже успели вернуться в ходе обменов.













За сто долларов в магазинчике смерти можно купить поношенные «тактические боевые ботинки 41 размера», помятые «номерные знаки Вооружённых сил России» и затоптанные стяги наших различных подразделений. Вдвое дороже костюм и командирские часы пилота ВВС РФ.

На площадке продают нашивки и шевроны. За набор просят 350 долларов. А гигиенический набор с надписью «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией владельца оценили в 170 долларов.

На витрине можно найти даже медали «За взятие Бахмута» (150 долларов) и противогаз (120 долларов). Отдельным блоком продаются советские книги: от «Василия Тёркина» Твардовского до «Самоделок юнармейца».













Кто стоит за магазином смерти

Life.ru выяснил, что магазином заправляет зарегистрированный в 2015 году аккаунт под ником shevchenko_antic. На аватаре жовто-блакитный флаг с подписью Stay with Ukraine. Уже зарегистрировано 2900 продаж и только положительные отзывы.

— Товар прибыл в хорошем состоянии, и я очень доволен скоростью доставки. Он соответствует описанию и стоит своих денег. Упаковка была хорошая. Как всегда, отличный продавец, рекомендую, — написал покупатель, который купил бронежилет 6SH117.

Life.ru выяснил, кто продавец. Это 39-летняя Антонина Шевченко, учившаяся в Черкасском университете им. Б. Хмельницкого и некогда жившая в Москве. Её тёзка сейчас служит техником в ВСУ. Прописана в квартире на улице Юрия Ильенко в Черкассах. Вряд ли Антонина Шевченко сама добывала личные вещи российских солдат, она обычный админ.







Откуда берутся вещи солдат

Большинство продаваемых на eBay вещей обозначены Брянском либо Курском — областями, где в прошлом году бесчинствовали украинские боевики. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, они даже не пытались имитировать соблюдение международных норм.

— Туда поехали целые вереницы людей, которые занимались откровенным, поставленным на конвейер мародёрством. То есть вывозилось всё — начиная от обычного транспорта и заканчивая постельным бельём", — сообщил Мирошник.

Если приглядеться, то личные вещи наших бойцов и мирных жителей всплыли не только на eBay, но ещё и в Amazon и на таких специализированных площадках, как Battleground guide. Украинские неонацисты наверняка продавали бы и черепа, но не позволяет политика маркетплейсов.

Известный факт — после освобождения Освенцима советские войска нашли упорядоченные склады с вещами убитых и заключённых. У гитлеровцев не было eBay.

Авторы Пётр Егоров