Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение по линии Рай-Александровка — Николаевка, преодолевая оборону противника. По его словам, взятие населённого пункта Диброва открыло новые возможности для наступления, позволив выйти на плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс. Кроме того, российские войска взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики. В Минобороны РФ заявили, что задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе наступательных операций, и административные границы региона полностью перешли под их контроль.