В районе Мирополья в Сумской области продолжаются боевые действия. ВС РФ ведут зачистку, уничтожая оставшиеся силы и технику противника. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские формирования сохраняют присутствие на данном направлении и удерживают ряд укреплённых позиций.

Он отметил, что ключевые оборонительные узлы расположены в районе населённого пункта Запселье, а также вдоль обоих берегов реки Псёл.

«По моей информации, вооружённые формирования Украины ещё удерживают свои позиции в районе Мирополья. Есть у них серьёзный укрепрайон в районе населённого пункта Запселье и также по обоим берегам реки Псёл», — сказал собеседник ТАСС.

Ситуация остаётся напряжённой, при этом, по его оценке, на отдельных направлениях фиксируются наступательные действия ВС РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев, по заявлениям властей региона, предпринимает меры, направленные на сокращение населения на правом берегу Херсонской области. Отмечалось, что на местных жителей оказывается давление, в том числе из-за их родственных связей с Россией.