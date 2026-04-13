Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ по линии Рай-Александровка — Николаевка

Российские подразделения продолжают продвигаться по линии Рай-Александровка — Николаевка, преодолевая оборонительные позиции противника. Об этом рассказал в интервью ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, за последние недели был взят под контроль населённый пункт Диброва, что открыло возможности для дальнейшего наступления.

«Это позволило выходить на новый плацдарм в районе канала Северский Донец — Донбасс. Это позволяет продвигаться, прорывая оборону противника по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, это у линии противника Рай-Александровка — Николаевка», — сказал Пушилин.

Пушилин уточнил, что активные действия ведутся в районе водораздела рек Бахмутка и Казённый Торец, на участке между Рай-Александровкой и Николаевкой. Кроме того, по его словам, движение вперёд фиксируется и севернее — со стороны населённого пункта Каленики и в районе Кривой Луки.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль всю территорию ЛНР. Как заявили в Минобороны РФ, задачу выполнили подразделения группировки «Запад» в ходе наступательных операций. Отмечается, что в результате действий войск административные границы региона полностью перешли под их контроль.