«Крик души»: Как набирают бойцов на СВО и где самые большие выплаты

Один из рекрутеров, занимающихся привлечением добровольцев для СВО, в беседе с «Газетой.ru» рассказал, как организован этот процесс. По его словам, планы по найму меняются ежемесячно: минимум составлял менее десяти человек, максимум достигал около 40, а пиковым стал 2024 год, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

Сам он, встав на место потенциального кандидата, изучил рынок и обнаружил, что объявлений о контрактной службе в интернете огромное множество. Больше всего звонков поступает из Татарстана и Башкирии, меньше всего — из западных регионов, включая Санкт-Петербург. Мотивация у желающих разная: ипотека, кредиты, желание снять судимость и, конечно, идейные соображения — особенно много таких звонков было после вторжения ВСУ в Курскую область.

«У них был крик души: «Не могу остаться в стороне, не могу смотреть на то, что они [украинцы] творят в Курске», — подчеркнул рекрутер.

Что касается выплат, существует федеральный уровень — единоразовые 400 тысяч рублей, которые приходят в течение двух-трёх недель после подписания контракта, и региональный, размер определяет губернатор. Больше всего платит Санкт-Петербург — единоразово 4,5 миллиона рублей. Кроме того, компания рекрутера доплачивает своим кандидатам подъёмные.

К слову, за несообщение в военкомат данных о переезде россиянам грозит штраф до двадцати тысяч рублей. Если гражданин переехал на новое место и не оформил регистрацию, то фактически он скрылся от военного учёта, и за это предусмотрена административная ответственность по пункту 1 части 2 статьи 21.5 КоАП.