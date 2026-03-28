Отсрочка без явки в военкомат: В РФ начали призывать в армию дистанционно, заявили в Генштабе

Призыв на военную службу в России проходит с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта», заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Это позволяет предоставлять отсрочки гражданам без личной явки на заседание призывной комиссии — при наличии достаточных оснований в реестре. Для оповещения призванных на службу используются электронные повестки.

«Для оповещения призывников применяются электронные повестки», — сказал он.

Кроме того, вице-адмирал подчеркнул, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться для участия в специальной военной операции. Речь идёт исключительно о выполнении задач в рамках срочной службы.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — добавил Цимлянский.

Нововведения направлены на цифровизацию процесса и упрощение процедур для граждан, имеющих законное право на отсрочку. Электронный реестр позволяет автоматизировать учёт и сократить личное взаимодействие призывников с военкоматами.

Ранее Госдума отклонила два законопроекта, предусматривавших изменения в Трудовой кодекс. Первый документ (№ 946338-8) предлагал отменить норму, согласно которой призыв на военную службу является основанием для расторжения трудового договора. Второй проект (№ 1075245-8) касался порядка расчёта заработной платы для новобранцев.