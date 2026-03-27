Госдума отклонила законопроект об отмене увольнения в связи с призывом в армию

Государственная дума отклонила два законопроекта, вносивших изменения в Трудовой кодекс. Решение было принято 25 марта 2026 года, сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру».

Первый документ (№ 946338-8) предлагал отменить увольнение сотрудников в связи с призывом на военную службу. Инициаторы хотели признать утратившим силу соответствующий пункт статьи 83 ТК РФ и скорректировать правила предоставления неоплачиваемого отпуска.

Второй проект (№ 1075245-8) касался расчёта зарплаты. Депутаты предлагали не включать в состав выплат на уровне МРОТ или регионального минимума оплату за дополнительную работу.

Обе инициативы были отклонены. Таким образом, действующая норма, согласно которой призыв на военную службу является основанием для расторжения трудового договора, сохраняется.

На днях Госдума приняла закон, расширяющий трудовые гарантии для женщин с детьми. Документ, прошедший сразу второе и третье чтения, запрещает устанавливать испытательный срок при приёме на работу матерям с детьми до трёх лет. Ранее такая норма действовала только для женщин, чьим детям не исполнилось полтора года. Таким образом, новые правила обеспечивают дополнительную защиту тем, кто возвращается к трудовой деятельности после рождения ребёнка.