ГД приняла закон об отмене испытательного срока для женщин с детьми до трёх лет

Госдума приняла закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приёме на работу для женщин с детьми до трёх лет. Документ прошёл сразу второе и третье чтения.

Сейчас такая норма действует только для матерей с детьми до полутора лет. Новый закон расширяет эту гарантию и даёт дополнительную защиту женщинам, которые возвращаются к работе после рождения ребёнка.

Авторы инициативы отмечают, что первые три года жизни ребёнка — период повышенной нагрузки для матери. Испытательный срок в это время создаёт лишний стресс и может мешать трудоустройству. Ожидается, что новые правила упростят выход женщин на работу и снизят риски отказов со стороны работодателей.

