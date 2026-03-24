24 марта, 14:08

ГД приняла закон об отмене испытательного срока для женщин с детьми до трёх лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arthur Bargan

Госдума приняла закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приёме на работу для женщин с детьми до трёх лет. Документ прошёл сразу второе и третье чтения.

Сейчас такая норма действует только для матерей с детьми до полутора лет. Новый закон расширяет эту гарантию и даёт дополнительную защиту женщинам, которые возвращаются к работе после рождения ребёнка.

Авторы инициативы отмечают, что первые три года жизни ребёнка — период повышенной нагрузки для матери. Испытательный срок в это время создаёт лишний стресс и может мешать трудоустройству. Ожидается, что новые правила упростят выход женщин на работу и снизят риски отказов со стороны работодателей.

Онищенко назвал регионы России с естественным приростом населения

Ранее Life.ru писал, что в России может появиться чёткий регламент по смене подгузников в ясельных группах детских садов. Активисты предлагают закрепить норму, согласно которой подгузник нужно менять сразу после дефекации (не допуская пребывания в загрязнённом дольше 10 минут).

Полина Никифорова
