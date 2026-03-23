Онищенко назвал регионы России с естественным приростом населения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia
Только в двух субъектах Российской Федерации фиксируется естественный прирост населения, когда число появившихся на свет детей превышает количество умерших людей. Такую статистику в понедельник озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
«Это Чеченская республика и Республика Тыва», — сказал он.
Спикер обратил внимание, что в Чечне проживает порядка двух-трёх миллионов человек, тогда как население Тувы только приближается к миллиону.
Что касается остальных 87 субъектов Российской Федерации, то там, по словам Геннадия Онищенко, ситуация складывается иначе — динамика рождаемости демонстрирует отрицательные значения.
Ранее Онищенко назвал среднюю продолжительность жизни в России. По его словам, на итоговую статистику влияет демография: чем выше рождаемость, тем заметнее растёт общий показатель. Он также отметил, что один из самых высоких уровней продолжительности жизни в стране фиксируется в Дагестане, где традиционно рождается много детей.
