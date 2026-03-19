Студентам начнут выплачивать по 200 тысяч рублей за рождение ребёнка с 2026 года

С 2026 года перечень мер поддержки демографии пополнится новой позицией — студенты смогут получать единовременную выплату в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка. О расширении списка сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по национальному проекту «Семья».

«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены ещё одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка в студенческой семье», — сказала она.

Рассчитывать на эту меру финансовой поддержки смогут граждане, проживающие в 41 регионе страны, где по результатам 2023 года коэффициенты воспроизводства населения были зафиксированы на отметках ниже среднероссийских значений. Новая выплата нацелена на активизацию рождаемости среди молодёжи.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили разрешить людям перечислять до 3% суммы НДФЛ на пенсии родителей. По словам депутатов, сейчас большинство пенсионеров полагаются лишь на государственные выплаты, поскольку программы накопления не были так развиты, пока они сами трудились.