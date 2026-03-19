Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 10:26

Студентам начнут выплачивать по 200 тысяч рублей за рождение ребёнка с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arthur Bargan

С 2026 года перечень мер поддержки демографии пополнится новой позицией — студенты смогут получать единовременную выплату в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка. О расширении списка сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по национальному проекту «Семья».

«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены ещё одной мерой — единовременной выплатой в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка в студенческой семье», — сказала она.

Рассчитывать на эту меру финансовой поддержки смогут граждане, проживающие в 41 регионе страны, где по результатам 2023 года коэффициенты воспроизводства населения были зафиксированы на отметках ниже среднероссийских значений. Новая выплата нацелена на активизацию рождаемости среди молодёжи.

Минтруд увеличил пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума
Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили разрешить людям перечислять до 3% суммы НДФЛ на пенсии родителей. По словам депутатов, сейчас большинство пенсионеров полагаются лишь на государственные выплаты, поскольку программы накопления не были так развиты, пока они сами трудились.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar