В России предложили обязать воспитателей менять подгузники детям каждые 3–4 часа

В России может появиться чёткий регламент по смене подгузников в ясельных группах детских садов. Общественное движение «Сорок Сороков» обратилось в Роспотребнадзор с инициативой прописать в санитарных правилах конкретные временные интервалы для проведения гигиенической процедуры.

«Внести изменения в санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, путём дополнения соответствующих разделов (в частности, разделов, касающихся требований к туалетным помещениям)» — говорится в орбращении.

Активисты предлагают закрепить норму, согласно которой подгузник нужно менять сразу после дефекации (не допуская пребывания в загрязнённом дольше 10 минут), при видимом намокании или появлении запаха, а также в любом случае — не реже одного раза в 3–4 часа в период бодрствования. Поводом для обращения стали жалобы родителей, чьи дети только начинают посещать ясли и дошкольные группы.

По мнению общественников, сейчас родители регулярно сталкиваются с невниманием воспитателей и других работников к осуществлению смены подгузников, в том числе в связи с тем, что данная процедура прямо не входит в их должностные обязанности.

Такая позиция создаёт реальную угрозу здоровью и благополучию детей, поскольку малыши не способны самостоятельно обеспечить соблюдение личной гигиены.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал создание мест в детских садах для детей до трёх лет важнейшей задачей для экономики и демографии, подчеркнув, что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов сохранить квалификацию и чувствовать себя востребованной. Он призвал глав регионов уделять повышенное внимание созданию ясельных групп при реализации планов строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.