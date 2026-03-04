Владимир Путин
Регион
4 марта, 14:30

Путин назвал создание яслей важнейшей задачей для экономики и демографии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Kuzmina

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал создание мест в детских садах для детей до трёх лет важнейшей задачей для экономики и демографии.

«Я хочу, чтобы и коллеги наши в регионах ещё раз услышали, что это важнейшая задача для нашей экономики, для демографии, потому что чем раньше молодая мама выйдет на работу, тем больше шансов у неё сохранить квалификацию, вернуться к трудовой деятельности, чувствовать себя востребованной», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что создание ясельных групп и яслей в целом — чрезвычайно важная задача с разных точек зрения, и призвал глав регионов уделять этому повышенное внимание при реализации планов строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений.

В детских садах появятся «дежурные группы» с 6:30 до 20:00
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ разработает перечень игрушек для детсадов. По словам министра Сергея Кравцова, цель инициативы — создать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Путин
  • Образование
  • Общество
