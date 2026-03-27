27 марта, 18:51

Служащий в армии MACAN выступил в Кремле на 10-летие войск национальной гвардии

Обложка © Life.ru

Рэпер MACAN в парадной форме выступил в Государственном Кремлёвском дворце на торжественном концерте, посвящённом 10-летию Росгвардии. Артист исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» под аккомпанемент оркестра и танцы ансамбля «Домисолька».

Выступление прошло в рамках празднования юбилея ведомства, на котором также присутствовал президент России Владимир Путин, поздравивший личный состав и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. MACAN, известный по хитам «Асфальт», «Молодость» и «Кино», посвятил своё выступление военнослужащим.

«С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое», — сказал он.

Напомним, 28 ноября 2025 года рэпер отправился проходить срочную службу по призыву в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения. В Вооружённых силах артист получил специальность оператора БПЛА и отвечает за управление транспортом. Недавно девушка музыканта показывала в соцсетях, как он посещал стрельбище.

Александра Мышляева
