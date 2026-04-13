Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 10:27

Над Череповцом сбили уже 13 вражеских БПЛА

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Вологодской области на подлёте к промышленной площадке Череповца средствами ПВО уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Информация поступила от Минобороны России, передаёт губернатор региона Георгий Филимонов.

На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Губернатор напомнил о правилах в случае обнаружения обломков БПЛА.

  • Фото © Телеграм / Филимонов LIVE
    Фото © Телеграм / Филимонов LIVE
  • Фото © Телеграм / Филимонов LIVE
    Фото © Телеграм / Филимонов LIVE
  • Фото © Телеграм / Филимонов LIVE
    Фото © Телеграм / Филимонов LIVE

Фото © Телеграм / Филимонов LIVE

1 / 3
Отражена массированная атака ВСУ на Севастополь – сбито 7 воздушных целей
Напомним, губернатор Вологодской области сообщал, что силы ПВО уничтожили три беспилотника над Череповцом, один из них — вблизи промышленного предприятия. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и при обнаружении фрагментов БПЛА звонить в 112.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar