Над Череповцом сбили уже 13 вражеских БПЛА
В Вологодской области на подлёте к промышленной площадке Череповца средствами ПВО уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Информация поступила от Минобороны России, передаёт губернатор региона Георгий Филимонов.
На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Губернатор напомнил о правилах в случае обнаружения обломков БПЛА.
Напомним, губернатор Вологодской области сообщал, что силы ПВО уничтожили три беспилотника над Череповцом, один из них — вблизи промышленного предприятия. Пострадавших нет, на месте падения обломков работают оперативные службы. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и при обнаружении фрагментов БПЛА звонить в 112.
