ВСУ повредили энергообъект в Запорожской области

Украинские войска нанесли новый удар по энергообъектам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атаке подверглась инфраструктура в южной части области — часть оборудования повреждена. Балицкий также отметил, что сохраняется высокая дроновая активность.

Ранее ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Женщина получила травмы после удара дрона по административному зданию. У неё диагностированы баротравма и повреждения лица.