ПВО сбила 97 дронов над регионами России за ночь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку. Как сообщили в Минобороны, в период с 20:00 13 апреля до 7:00 14 апреля дежурные расчёты перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.
В результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.
