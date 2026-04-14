Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 апреля, 04:34

ПВО сбила 97 дронов над регионами России за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку. Как сообщили в Минобороны, в период с 20:00 13 апреля до 7:00 14 апреля дежурные расчёты перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

ВСУ повредили энергообъект в Запорожской области
ВСУ повредили энергообъект в Запорожской области

В результате налёта на Елец Липецкой области погибла женщина. Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь.

Артём Гапоненко
