Европе следует задуматься над своей безопасностью в свете того, что на её территории давно находятся украинские предприятия, выпускающие беспилотники для нанесения ударов по России. Минобороны РФ опубликовало названия и адреса заводов.

«Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — говорится в тексте.

В перечне стран — Британия, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль. В министерстве подчеркнули, что подобные размещения военных производств в ЕС для атак на нашу страну ведут к резкой эскалации на всём континенте. Названные государства фактически превращаются в «стратегический тыл» Украины, отметили в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания намерена отправить киевскому режиму как минимум 120 тысяч беспилотников в наступившем году. Речь идёт не только о дронах дальнего действия, но также о морских и разведывательных, подтвердило британское министерство обороны. Первые поставки Лондон совершил уже в апреле.