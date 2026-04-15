Британия поставит Киеву рекордные 120 тысяч БПЛА в 2026 году

Великобритания намерена отправить киевскому режиму как минимум 120 тысяч беспилотников в наступившем году. Речь идёт не только о дронах дальнего действия, но также о морских и разведывательных, подтвердило британское министерство обороны. Первые поставки Лондон совершил уже в апреле.

«Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке БПЛА Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 000 БПЛА», — сказано в заявлении королевского МО.

Ранее министерство обороны Великобритании впервые официально подтвердило, что на территории Украины действуют предприятия по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Четыре таких объекта уже находятся в эксплуатации, а пятое планируется открыть.