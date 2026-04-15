Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 12:18

Британия поставит Киеву рекордные 120 тысяч БПЛА в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Великобритания намерена отправить киевскому режиму как минимум 120 тысяч беспилотников в наступившем году. Речь идёт не только о дронах дальнего действия, но также о морских и разведывательных, подтвердило британское министерство обороны. Первые поставки Лондон совершил уже в апреле.

«Великобритания объявляет о крупнейшей в истории поставке БПЛА Украине, в этом году на Украину будет поставлено не менее 120 000 БПЛА», — сказано в заявлении королевского МО.

The Spectator: Действия главы МО Британии Хили против РФ несут серьёзные риски
The Spectator: Действия главы МО Британии Хили против РФ несут серьёзные риски

Ранее министерство обороны Великобритании впервые официально подтвердило, что на территории Украины действуют предприятия по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Четыре таких объекта уже находятся в эксплуатации, а пятое планируется открыть.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar