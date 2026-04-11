Действия министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России несут серьёзные риски для всей страны, пишет журнал The Spectator. По мнению издания, пытаясь корчить из себя борца с нашей страной, глава военного ведомства лишь пытается скрыть плачевное состояние армии и оправдать отсутствие чётких обязательств по конфликту на Ближнем Востоке.

«Есть ли шанс, что Владимир Путин струсит, когда министр обороны Британии Джон Хили скажет ему: «Мы видим вас. Мы видим вашу активность у наших кабелей и трубопроводов. Знайте: любая попытка их повредить не пройдёт и повлечёт серьёзные последствия»? Шансов почти нет, можно сказать уверенно. Но эта безобидная на вид политическая бравада несёт Британии серьёзные риски», — говорится в материале.

Автор материала считает, что риториа Хили опасна, так как углубляет пропасть между его словами о британской обороне и реальным положением дел.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. По словам киевского диктатора, Незалежная будет действовать зеркально.