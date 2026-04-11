Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 апреля, 06:44

«Нельзя координировать действия, лёжа на пляже»: Стармера уличили в лицемерии после отдыха в Испании

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в эпицентре громкого скандала. Поводом стал его отдых на испанском курорте — причём в тот самый момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления и буквально грозил уничтожением в адрес Ирана, пишет Daily Express.

Журналисты напомнили, что глава британского кабмина нарушил собственный дипломатический принцип. Ранее он критиковал экс-премьера Бориса Джонсона за аналогичное поведение — тот уехал в отпуск, пока Штаты выводили войска из Афганистана. Тогда Стармер уверял, что не остался бы отдыхать, пока «Кабул рушится».

«Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран, — тот самый премьер-министр, который заявил: «Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже», — говорится в материале.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании разрушителем Запада за создание «союза неправильных». По мнению политика, западные политики никогда не признают своих ошибок и «неустанно двигаются» в неверном направлении.

BannerImage
Дарья Денисова
