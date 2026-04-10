Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 21:21

«Мне надоело»: Стармер подгорел из-за Путина и Трампа

Стармер винит Путина и Трампа в скачках цен на электричество в Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нашёл виновных в нестабильности энергорынка. Он обвинил президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию. Об этом британский премьер заявил в интервью телеканалу ITV News.

Стармер отметил, что действия двух политиков приводят к постоянным колебаниям тарифов. Цены то растут, то снижаются.

«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — заявил он.

Путин поставил Стармера на место одним ловким ходом

До этого президент Чехии Петр Павел сказал, что критика Трампа подорвала авторитет НАТО сильнее, чем действия Путина. Чешский лидер упомянул российского президента, комментируя высказывания главы Белого дома о союзниках по альянсу.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Великобритания
  • Кир Стармер
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar