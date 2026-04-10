Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нашёл виновных в нестабильности энергорынка. Он обвинил президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию. Об этом британский премьер заявил в интервью телеканалу ITV News.

Стармер отметил, что действия двух политиков приводят к постоянным колебаниям тарифов. Цены то растут, то снижаются.

«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — заявил он.

До этого президент Чехии Петр Павел сказал, что критика Трампа подорвала авторитет НАТО сильнее, чем действия Путина. Чешский лидер упомянул российского президента, комментируя высказывания главы Белого дома о союзниках по альянсу.