ВСУ мечтают повернуть уцелевшие «Герани» на российские позиции, но у ВС РФ есть к ним «ключи»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не исключил, что боевики ВСУ попытаются обратить российские беспилотники «Герань» против ВС РФ, если на территории Украины окажутся почти не повреждённые экземпляры этих дронов.

По словам парламентария, Киев в любом случае предпримет такую попытку, привлекая западных специалистов. При этом Запад поможет им навредить РФ. Однако Армия России знает, как бороться с собственными дронами.

«Так что мы сможем гасить их средствами РЭБ совершенно спокойно», — подчеркнул депутат ГД РФ в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в России было запущено серийное производство складного FPV-дрона «Матрёшка», который поставляется в специальном трубчатом контейнере. Ключевая особенность новинки, по его словам, заключается, в модульной архитектуре, позволяющей быстро адаптировать аппарат под разные задачи.