Достал из тубуса — и в бой! «Матрёшка» меняет концепцию дронов на СВО

В России запущено серийное производство складного FPV-дрона «Матрёшка», который поставляется в специальном трубчатом контейнере, рассказал основатель центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Ключевая особенность новинки, по его словам, заключается, в модульной архитектуре, позволяющей быстро адаптировать аппарат под разные задачи.

В зависимости от цели дрон комплектуется специализированными модулями радиопередачи или оптоволокном через универсальные разъёмы, а через систему подвесов на него можно установить боевую часть. Такой подход упрощает работу на местах: вместо десяти–двадцати разных типов дронов достаточно одного, который адаптируется под задачу, что серьёзно упрощает обучение персонала и эксплуатацию.

Система хранения — тубус с подогревом аккумуляторов — позволяет сохранить работоспособность дрона на морозе, но для поддержания температуры нужен источник питания, а это дополнительный вес, который нужно нести на себе, поэтому подобные решения будут востребованы для узкопрофильных задач.

«Это скорее специализированная история под конкретные задачи. Говорить о массовом применении пока рано — многое покажет практика», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Тем временем ВСУ начали применять новые типы боевой нагрузки на беспилотниках. Они ранее атаковали Ленинградскую область. Речь идёт о кассетных боеприпасах, установленных на дронах дальнего действия.