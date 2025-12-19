Путин рассказал об участии некоторых дроноводов в СВО даже из дома в отпуске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo
Некоторые операторы беспилотников продолжают участвовать в боевых действиях даже во время отпуска, благодаря современным технологиям. Об этом он заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
По словам главы государства, технологии в РФ развиты настолько, что позволяют операторам дронов управлять беспилотниками даже во время отпуска. Им необязательно находиться для этого рядом с фронтом.
«Даже те, кто приезжает в отпуск иногда, продолжают участвовать в боевых действиях», — сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Россия смогла выбиться в лидеры по количеству беспилотников. При этом он признал, что ВС РФ всё ещё испытывают нехватку тяжёлых дронов, вроде украинской «Бабы-Яги».
Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.