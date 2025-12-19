Россия стала лидером по количеству беспилотников и превосходит противника практически на всех участках фронта. Об этом заявил президент Владимир Путин во время программы «Прямая линия».

Глава государства отметил, что на фоне активного развития беспилотных технологий российские войска сумели добиться численного преимущества.

«Россия стала лидером. Да, нам не хватает тяжёлых дронов, таких как “Баба Яга” у противника, но в целом по количеству беспилотников мы превосходим противника на большинстве участков фронта», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что развитие беспилотной отрасли продолжится и остаётся одним из ключевых направлений обеспечения армии необходимыми технологиями.