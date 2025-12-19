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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:42

Путин — о Зеленском у стелы Купянска: Чего стоять на пороге? Заходи в дом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Раз украинская сторона утверждает, что Купянск полностью находится под их контролем, то Владимир Зеленский, якобы недавно снявший видео у стелы на въезде в город, мог бы и заехать внутрь. Такое замечание в рамках прямой линии сделал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин о ролике Зеленского у стелы Купянска. Видео © Life.ru

«Он же артист, мы знаем это по его фильмам. Я говорю это без всякой иронии. Здесь ничего необычного нет. Говорят, там стела сейчас совсем по-другому выглядит. Ну и она примерно в 1 километре от города. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Раз уж Купянск под их контролем», — резонно подчеркнул глава РФ.

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Напомним, что ВС РФ освободили Купянск 2 декабря. Владимир Зеленский решил провести классический для Киева медийный антикриз и опубликовал видео, якобы записанное у стелы на въезде в город, призвав ВСУ побеждать на поле боя, тем самым усиливая переговорную позицию. Даже украинские военные посчитали, что ролик смонтирован. В свою очередь Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что в окрестностях Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ, которые не получили от командования приказа сложить оружия и оказались в безнадёжном положении.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

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