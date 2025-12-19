Путин — о Зеленском у стелы Купянска: Чего стоять на пороге? Заходи в дом

Раз украинская сторона утверждает, что Купянск полностью находится под их контролем, то Владимир Зеленский, якобы недавно снявший видео у стелы на въезде в город, мог бы и заехать внутрь. Такое замечание в рамках прямой линии сделал президент России Владимир Путин.

«Он же артист, мы знаем это по его фильмам. Я говорю это без всякой иронии. Здесь ничего необычного нет. Говорят, там стела сейчас совсем по-другому выглядит. Ну и она примерно в 1 километре от города. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Раз уж Купянск под их контролем», — резонно подчеркнул глава РФ.