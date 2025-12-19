Путин: У военных ВСУ, попавших в окружение у Купянска, нет шансов

Окружённые у Купянска в Харьковской области подразделения ВСУ не получили от командования приказа сложить оружие, им не на что надеяться. Об этом в ходе ежегодной прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«В Харьковской области под наш контроль перешёл Купянск. Там наши войска контролируют город, перед ними стоит важная задача: ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол и забрать населённый пункт Купянск Узловой. Но группировка [противника] здесь значительная —15 батальонов, тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов нет, они в плотном окружении наших ВС», — сказал глава РФ.