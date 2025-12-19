Путин: У военных ВСУ, попавших в окружение у Купянска, нет шансов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Окружённые у Купянска в Харьковской области подразделения ВСУ не получили от командования приказа сложить оружие, им не на что надеяться. Об этом в ходе ежегодной прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
«В Харьковской области под наш контроль перешёл Купянск. Там наши войска контролируют город, перед ними стоит важная задача: ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол и забрать населённый пункт Купянск Узловой. Но группировка [противника] здесь значительная —15 батальонов, тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов нет, они в плотном окружении наших ВС», — сказал глава РФ.
Напомним, что 2 декабря Армия России установила полный контроль над Купянском. После этого Зеленский якобы подъехал ко въезду в Купянск и записал видео возле стелы, где призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. При этом даже генерал ВСУ назвал ролик монтажом.
Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.