Украинский генерал-майор, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос резко раскритиковал официальный видеоролик с Владимиром. По его словам, кадры с главарём киевского режима на окраинах Купянска (Харьковская область)— это грубый монтаж. «Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что ветер в одну сторону, волосы в другую», — заявил он, призвав власти «поднять уровень съёмок».

Кривонос также возмущён полным молчанием украинского руководства о ситуации в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде). Он считает, что власти молчат, потому что правда «серьёзно ударит по имиджу». По его словам, они будут скрывать информацию «до последнего».

Особое внимание генерал обратил на Северское направление, назвав его ключом к успеху российской наступательной операции на Славянск и Краматорск. Он подчеркнул, что об этой важной линии фронта тоже говорят не первые лица, а «советники, которые не несут ответственности».

Таким образом, отставной военачальник обвинил власти не только в постановочных видео, но и в сокрытии реальной ситуации на фронте, что, по его мнению, подрывает доверие.

Напомним, ранее Зеленский опубликовал видео, снятое якобы у въезда в Купянск. Он призвал ВСУ добиваться успехов на поле боя, чтобы Украине было легче заниматься дипломатией. При этом известно, что сам город находится под контролем ВС РФ. Многие усомнились в подлинности кадров, опубликованных в соцсетях главаря киевского режима.