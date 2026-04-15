На заводе в Стерлитамаке ликвидировали последствия смертельной атаки БПЛА

В Стерлитамаке ликвидированы последствия падения обломков беспилотника на территории предприятия 15 апреля. Об этом сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

«С момента падения обломков БПЛА нахожусь на предприятии. Здесь же работают все городские службы. Последствия падения обломков ликвидированы», — проинформировал градоначальник в Max.

По его словам, на месте оперативно работали все профильные службы. Ситуация была взята под контроль сразу после инцидента. Работы завершены, последствия устранены в кратчайшие сроки. Дополнительной информации о повреждениях не приводится.

Напомним, утром 15 апреля украинские дроны атаковали промзону в Стерлитамаке. Системы ПВО сбили несколько дронов. Обломки одного из них упали на завод, что вызвало возгорание.