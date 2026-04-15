Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 10:01

Хабиров: Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на Стерлитамак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В результате атаки беспилотников на Стерлитамак погиб один человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий», — говорится в заявлении главы региона.

Он выразил соболезнования близким погибшего и заверил, что семье мужчину окажут всю необходимую помощь.

Напомним, утром 15 апреля украинские дроны атаковали промзону в Стерлитамаке. Было сбито несколько беспилотников, обломки одного БПЛА рухнули на предприятие, после чего начался пожар.

ВСУ атаковали Стерлитамак беспилотниками дальнего действия «Лютый»

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Липецкой области погибла женщина. Ещё пятеро получили ранения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Радий Хабиров
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar