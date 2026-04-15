Хабиров: Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на Стерлитамак
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В результате атаки беспилотников на Стерлитамак погиб один человек. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий», — говорится в заявлении главы региона.
Он выразил соболезнования близким погибшего и заверил, что семье мужчину окажут всю необходимую помощь.
Напомним, утром 15 апреля украинские дроны атаковали промзону в Стерлитамаке. Было сбито несколько беспилотников, обломки одного БПЛА рухнули на предприятие, после чего начался пожар.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Липецкой области погибла женщина. Ещё пятеро получили ранения.
