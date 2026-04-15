Башкирия под атакой ВСУ, обломки дронов упали на предприятие в Стерлитамаке
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Башкортостан подвергся атаке дронов ВСУ, несколько БПЛА сбито над промышленной зоной Стерлитамака. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», — написал он в телеграм-канале.
Информация о последствиях атаки уточняется.
При этом сегодня за ночь российские средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников самолётного типа над шестью регионами. Взрывы гремели и над курортной Анапой — ПВО сбивали украинские беспилотники над Чёрным морем.
