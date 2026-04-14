Южная часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

Украинские вооружённые формирования нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате повреждения оборудования произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры. Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения», – написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий отметил, что сейчас оперативные службы работают над уничтожением беспилотников ВСУ. По его словам, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак.

«Высокая дроновая активность сохраняется», – добавил глава региона.

Ранее Life.ru писал, что после массированных атак украинских войск в Запорожской области были повреждены несколько энергообъектов. В регионе фиксировали частичное отключение электроснабжения. Специалисты работали в усиленном режиме для восстановления подачи электричества.