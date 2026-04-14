Еда и топливо на исходе: Российских моряков полгода держат в плавучем «плену» в Африке

Более полугода 13 российских моряков не могут покинуть арестованное рыболовное судно Venus-1 в Намибии. Судовладелец изъял у экипажа загранпаспорта, перестал выплачивать зарплату и фактически бросил людей на произвол судьбы. Согласно данным, опубликованным Telegram-каналом Mash, запасы продовольствия на исходе, а топлива осталось максимум на неделю — после этого корабль будет полностью обесточен.

13 российских моряков полгода не могут покинуть арестованное судно Venus-1 в Намибии. Видео © Telegram / Mash

В декабре 2025 года 15 моряков (13 из которых — граждане России) отправились на промысел к берегам Африки через компанию Hodago Fishing и посредника Daron. Для оформления виз у них изъяли паспорта, пообещав рассчитаться по возвращении в порт. Экипаж выловил почти 600 тонн рыбы, однако после выгрузки улова судовладелец отказался платить.

В ответ моряки обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF), и судно было арестовано. Компания Hodago Fishing находится в процессе банкротства. Если суд встанет на сторону работников, корабль продадут, а из вырученных средств погасят долг по зарплате в размере 435 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей). Однако судебная тяжба затягивается, и всё это время экипаж вынужден жить в заточении на борту.

За последние два месяца запасы продовольствия на судне полностью иссякали дважды. Новые поставки удаётся получать только при содействии российского консула и с разрешения портовых властей, но доставляют не более 30% от необходимого объёма. Топлива осталось примерно на неделю. Как только оно закончится, судно лишится электричества. По словам капитана, загранпаспорта так и не вернули. Без них морякам запрещено покидать порт, они не могут вернуться к своим семьям.

Прокурор Намибии и местные власти уже уведомлены о критической ситуации. В посольстве России, в свою очередь, заявили, что держат вопрос на личном контроле и ведут переговоры о возвращении соотечественников на родину. Однако каждый день ожидания увеличивает риск гуманитарной катастрофы прямо у причала.