Еда и топливо на исходе: Российских моряков полгода держат в плавучем «плену» в Африке
Российских моряков полгода удерживают на судне в Намибии без паспортов и еды
Более полугода 13 российских моряков не могут покинуть арестованное рыболовное судно Venus-1 в Намибии. Судовладелец изъял у экипажа загранпаспорта, перестал выплачивать зарплату и фактически бросил людей на произвол судьбы. Согласно данным, опубликованным Telegram-каналом Mash, запасы продовольствия на исходе, а топлива осталось максимум на неделю — после этого корабль будет полностью обесточен.
13 российских моряков полгода не могут покинуть арестованное судно Venus-1 в Намибии. Видео © Telegram / Mash
В декабре 2025 года 15 моряков (13 из которых — граждане России) отправились на промысел к берегам Африки через компанию Hodago Fishing и посредника Daron. Для оформления виз у них изъяли паспорта, пообещав рассчитаться по возвращении в порт. Экипаж выловил почти 600 тонн рыбы, однако после выгрузки улова судовладелец отказался платить.
В ответ моряки обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF), и судно было арестовано. Компания Hodago Fishing находится в процессе банкротства. Если суд встанет на сторону работников, корабль продадут, а из вырученных средств погасят долг по зарплате в размере 435 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей). Однако судебная тяжба затягивается, и всё это время экипаж вынужден жить в заточении на борту.
За последние два месяца запасы продовольствия на судне полностью иссякали дважды. Новые поставки удаётся получать только при содействии российского консула и с разрешения портовых властей, но доставляют не более 30% от необходимого объёма. Топлива осталось примерно на неделю. Как только оно закончится, судно лишится электричества. По словам капитана, загранпаспорта так и не вернули. Без них морякам запрещено покидать порт, они не могут вернуться к своим семьям.
Прокурор Намибии и местные власти уже уведомлены о критической ситуации. В посольстве России, в свою очередь, заявили, что держат вопрос на личном контроле и ведут переговоры о возвращении соотечественников на родину. Однако каждый день ожидания увеличивает риск гуманитарной катастрофы прямо у причала.
Ранее подобная ситуация произошла с российскими моряками с танкера «Дигнити». Они оказались заблокированными в египетском порту — их судно арестовали ещё в сентябре 2025 года. Из-за финансовых проблем владельца корабля, находившегося на грани банкротства, экипаж на полгода лишился зарплаты, продовольствия и электричества. После публикации Life.ru ситуация сдвинулась с мёртвой точки: восемь членов экипажа танкера «Дигнити» вернули свои загранпаспорта.
