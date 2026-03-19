После публикации Life.ru российским морякам, застрявшим в Египте, вернули паспорта

Восемь членов экипажа арестованного в Египте танкера «Дигнити» получили назад свои документы и готовятся к возвращению домой, однако капитан судна по-прежнему лишён паспорта и не может покинуть страну. Как сообщает SHOT, такое решение египетские власти объясняют тем, что мужчина из-за наивысшей должности несёт ответственность за судно.

Власти Египта вернули паспорта российском морякам с арестованного «Дигнити», однако отказались отдавать документы капитану. Фото © Telegram / SHOT

Капитан называет происходящее грубым нарушением международного морского права, которое ставит его в безвыходное положение. По его словам, удержание паспорта — это не только лишение его права на свободу передвижения, но и искусственно созданное препятствие для выполнения формальных процедур. Без удостоверения личности он не может оформить нотариальную доверенность, которая необходима для передачи ответственности за судно другому лицу.

Такими действиями египетская сторона по непонятным причинам фактически требует от него исполнения обязанностей, но отказывает в инструментах для их законного выполнения. Капитан пытается добиться возврата документов через переговоры, чтобы завершить все формальности и наконец воссоединиться с семьёй после полугода вынужденного заточения на борту.

Напомним, что российские моряки с танкера «Дигнити» оказались в ловушке в египетском порту, где их корабль арестовали ещё в сентябре 2025 года. Из-за проблем судовладельца, балансировавшего на грани банкротства, команда на полгода осталась без зарплаты, еды и света. Причиной задержания стала неоплаченная задолженность за проход по Суэцкому каналу. У моряков изъяли документы и фактически заперли на борту, лишив возможности сойти на берег.